كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - الجندى: "متخلوش حد يضحك عليكم يا بنات مصر ..الزواج العرفى زنا وحرام"
معتز عوض
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزواج العرفي "حرام وزنا"، موضحا أنه مهما أفتى الشيوخ الآخرون بغير ذلك، فهو يراه حرامًا.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس: " "متخلوش حد يضحك عليكم يا بنات مصر ويقولك اتزوجك سرى، عشان نحافظ على المعاش أو غيره كل هذا حرام أيا كانت الأسباب".
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