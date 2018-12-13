كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - ريال مدريد يحرم فينيسيوس من المشاركة في كوبا أمريكا للشباب

فينيسيوس جونيور

أعلن "كارلوس أماديو" المدير الفني لمنتخب البرازيل تحت 20 عاماً قائمة السامبا النهائية التي ستشارك في الشهر المقبل ببطولة كوبا أمريكا للشباب والتي ستقام في تشيلي.

وشهدت القائمة غياب "فينيسيوس جونيور" جناح نادي ريال مدريد، مع انضمام "رودريجو" مهاجم سانتوس والذي ارتبط في الفترة الماضية بالانضمام إلى النادي الإسباني في صيف 2019.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن سبب عدم وجود "فينيسيوس" في القائمة وهو رفض ريال مدريد مشاركته، لحاجته إلى جهوده في الفترة المقبلة بالبطولات التي ينافس عليها الفريق.

وأصبح المهاجم البرازيلي في الفترة الأخيرة، يشارك بصفة مستمرة في مباريات الميرينجي الرسمية تحت قيادة المدرب "سانتياجو سولاري"، وكان في حالة الموافقة على سفر إلى البرازيل والانضمام لمنتخب بلاده سيغيب عن صفوف ريال مدريد لمدة شهر ونصف.

ويبدأ منتخب السامبا الشاب مشواره في بطولة كوبا أمريكا تحت 20 عاماً، بمواجهة كولومبيا يوم 19 يناير المقبل، ضمن إطار مباريات المجموعة الاولى والتي تضم كلاً من فنزويلا، بوليفيا بالإضافة إلى تشيلي منظمة المسابقة.