كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - لا لقاء بين ترامب وبوتين ما لم يتم الإفراج عن البحارة الأوكرانيين

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ما لم تفرج موسكو عن السفن والبحارة الأوكرانيين.

وقال بولتون للصحفيين في واشنطن، اليوم الخميس: "لا أرى في المستقبل المنظور ظروفا لعقد مثل هذا اللقاء طالما لم يتم الإفراج عن السفن الأوكرانية وطواقمها".

وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى لقاءه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس، وربط قراره بحادث احتجاز البحرية الروسية 3 سفن أوكرانية في مضيق كيرتش لعبورها الحدود الروسية بصورة غير مشروعة.

ولا تزال السفن وطواقمها رهن الاحتجاز لانتهاك الحدود، بينما طالبت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بإطلاق سراح البحارة.