كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - شاهد - أول ظهور لنيكول سابا بعد أزمة فستانها المثير للجدل

نشرت المطربة نيكول سابا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فى اول ظهور لها بعد الجدل الذى اثير حول ازمة فستانها فى ديفيليه هانى البحيرى.

وقالت نيكول سابا معلقة على مقطع فيديو لها من الحفل : "غريب الاحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة".

وكانت نيكول سابا تألقت بفستان زفاف تخطى ثمنه الـ٢٠٠ مليون جنيه، مرصع بمئات القطع من الألماس الحر، في ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء الشهير هاني البحيري، الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف لشتاء وخريف ٢٠١٩.