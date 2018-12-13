كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - شاهد - تامر حسني يروج لفيلمه الجديد

نشر المطرب تامر حسنى مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يروج فيه الى فيلمه الجديد الذى يظهر فيه بصوته فقط وهو بعنوان "سبايدر مان".

وقال تامر: "إن شاء الله بكرة عرض فيلم سبايدر مان بصوتي في جميع دور العرض بالسينمات العربية.. وعلى فكرة الفيلم مش للصغار فقط، للكبار أيضًا".

يذكر ان اخر اعمال تامر حسنى فيلم البدلة، الذى عرض فى موسم عيد الاضحى الماضى وحقق نجاحا كبيرا بدور العرض.