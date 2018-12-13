كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - محيي الدين: أسعار النفط في 2019 ستتراوح بين 47 إلى 69 دولار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن العالم الآن يمر في مرحلة عدم اليقين وهناك أزمة ثقة، ولاسيما في عالم يتجدد حيث أن قواعد اللعبة في القرن الواحد والعشرين لم تعرف بعد وهناك قوى تظهر وقوى تختفي وهناك ارتباك في دول الغرب، بالإضافة إلى ظهور النزاعات العالمية.

وقال محيي الدين، خلال جلسة "حالة العالم العربي اقتصادياً في العام 2019" والتي تعقد ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من المنتدى الاستراتيجي، في دبي، : "من هنا فإن هناك 3 أمور رئيسية في هذا التوجه العالمي الجديد، وهي ما يرتبط بأسعار البترول وتأثره على المنطقة حيث أن المنطقة العربية تنمو وتتحرك مع تحرك أسعار النفط نمواً ورجوعاً، كما أن معدلات النمو مرتبطة بالنفط وصعوبة التوقع بأسعاره، والتي تشير إلى أن أسعار النفط في العام 2019 ستتراوح بين 47 إلى 69 دولار وهذا خاضع كذلك للتغير والمراجعة كذلك.

وحول معدلات النمو المتوقعة فإنها تشير إلى أنه ستكون 2% عربياً و3% بالنسبة لدول الخليج العربي فيما ستكون في مصر 6.5% والتي تعد الاكبر، ولكن السؤال المهم هو ما تأثير معدلات النمو هذه على التشغيل ومعدلات البطالة حيث أنها تصل إلى 30 % حالياً، فلن يكون هناك تأثير فعلي على معدلات النمو والتشغيل في المنطقة.

وتوقع أنه ونتيجة للمفاوضات العالمية فإن هناك إمكانية لإيجاد تحسن للوضع في اليمن وسوريا واستقرار في اليمن بينما سيكون الوضع في العراق كما هو عليه من حالة عدم الاستقرار والتي بدأـ من العام 2003.

وبين أن الأزمة المالية في حال حدوثها سوف تؤثر بشكل كبير على المنطقة أكثر من السابقة مؤكداً على أن التحول لبرامج التنمية المستدامة يرتبط بـ3 أمور وهي الاستثمار في رأس المال البشري حيث أن هناك تدني في هذا المجال في الدول العربية، والأمر الثاني هو الاستثمار في البنية التحتية حيث لابد من أن تكون هناك استثمارات كبرى والتي تحتاج إلى توفر بيانات وتوفر الذكاء الاصطناعي والشبكات، والأمر الثالث هو الاستثمار في الوقاية من التقلبات من المخاطر وذلك للبعد عن الآثار السلبية للمشكلات التي تحدث في العالم، وعلى الدول العربية التوظيف الأمثل لهذه الاستثمارات.

وأوضح أن بناء المدن الاقتصادية هو توجه عالمي والعبرة أن تكون ذكية تحسن من الخدمات وترقى بالتعامل مع المتغيرات العالمية ليكون هناك عائد على الاستثمارات، ولكن في المدى الطويل يجب أن ترتبط بالتنمية المستدامة وأن ترتبط بعضها في بعض.

وأشار إلى أن الحديث عن الرؤى طويلة المدى فإن هذا لا يعني أننا لن نجد هناك نتائج على المدى القصير، بل ستكون بشكل سنوي ولاسيما مع التحول إلى الاقتصادات الرقمية، والمهم هو متابعة التأثير ونقل هذه الأفكار إلى تطبيقات طموحة وكيف يمكن الاستفادة المباشرة من الاستثمارات بالوجه الأمثل.