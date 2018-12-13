كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 09:53 مساءً - ميرفن كينج: "بريكست" يخلق فوضى سياسية لا اقتصادية في بريطانيا

البشاير:

في جلسة بعنوان "حالة العالم اقتصادياً في 2019" ضمن أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي، والذي عقد أمس واليوم في دبي، توقّع البروفسور جاك لو، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، أن عام 2019 سيكون عام التهدئة في حرب الرسوم الجمركية والتجارية على مستوى العالم وتحديداً بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيما رأى اللورد ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا السابق وعضو مجلس اللوردات، أن الاقتصاد العالمي في عام 2019 سيواصل الابتكار وخلق الحلول العملية الناجحة.

وقدّم الخبيران الاقتصاديان الدوليان توقعاتهما ضمن جلسة تستشرف حالة العالم الاقتصادية في 2019، ضمن الدورة الحادية عشرة من المنتدى الاستراتيجي العربي الذي تستضيفه دبي، فيما أدار الحوار معهما الإعلامي مانوس كراني من وكالة بلومبرغ الاقتصادية.

بريكست

وتوقّع البروفسور لو أن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مضراً بالاقتصاد البريطاني، متخوفاً من أن يشكّل ذلك إضافة أخرى للمخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي على اعتبار تأثر دول العالم الأخرى به.

النزاع التجاري الأمريكي الصيني

وحول النزاع التجاري الأمريكي الصيني، قال البروفسور لو أن هناك تقدماً بطيئاً في تخفيف وتيرة التصعيد التجاري بين البلدين، معتبراً أن التراجع عن الحرب التجارية التي تحدث الكثيرون مطولاً عنها سيكون أمراً إيجابياً في العام المقبل، معتبراً أن دولاً عدة ستجني ثمار هذه التهدئة مثل ألمانيا التي ستكون شركات سياراتها التي تمتلك مصانع في الولايات المتحدة قادرة على تصدير منتجاتها إلى الصين.

وقال لو إن نمو الاقتصاد الصيني يعني أن على الصين أن تكون لاعباً إيجاباً في عالم الغد، للتوافق على معايير مشتركة، معرباً بالمقابل عن قلقه من أن تصعيد الضغط على الصين سيدفعها إلى وضع معاييرها الاقتصادية الخاصة دون الحوار مع الشركاء الدوليين.

السياسات المصرفية

ودعا البروفيسور لو إلى اعتماد المرونة في تطوير السياسات المصرفية السنوية والفصلية بشكل استراتيجي وفق المعطيات لا التوقعات، معتبراً أنه بعد عشر سنوات من الأزمة المالية في 2008، ليس هناك خارطة طريق واضحة للمسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات للتعامل مع أي أزمة قادمة.

النفط

ولدى سؤاله عن النفط في 2019، اعتبر لو أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية قد أدى في الماضي إلى تنامي إنتاج النفط الصخري الذي بدأ يحقق استخراجه أرباحاً في عدد من الحقول في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأسواق الناشئة

وعن توقعاته للأسواق الناشئة، عبّر لو عن تفاؤله بالاقتصاد العالمي ضارباً أمثلة دول مثل فيتنام، معتبراً أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية التبادل الحر عبر دول المحيط الهادي، حرمها من الوصول إلى الاقتصادات الناشئة في تلك المنطقة.

تريليون دولار

وفي إجابته على سؤال هل هناك مؤشرات على أزمة اقتصادية جديدة في 2019، رأى البروفسور لو إن مواصلة التوسع في الاقتراض حتى في أوقات الازدهار تجعل من إرساء دعائم اقتصاد مستدام أكثر صعوبة، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك أكبر اقتصاد عالمي يعاني عجزاً بقيمة تريليون دولار، لكنه استطرد بالقول إنه لن يكون هناك كساد عظيم في الاقتصاد العالمي على المدى المنظور.

تعثر التعاون

لكن لو توقع عدم قدرة المؤسسات المختلفة من مختلف أنحاء العالم على التعاون فيما بينها كما حدث في الأزمة المالية عام 2008 والتي شهدت جهوداً عالمية مشتركة للتعامل معها، فيما ستكون عملية التعامل مع أزمة جديدة إن حصلت أصعب من ذي قبل، بسبب التوترات الجيوسياسية بين أبرز اللاعبين في عالم اليوم.

فوضى سياسية

بدوره قال اللورد ميرفن كينج عن تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تأجيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصويت البرلمان على اتفاق الخروج الذي كان مقرراً في 11 ديسمبر، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن تأجيل التصويت، قائلاً لسنا متجهين نحو فوضى اقتصادية بفعل بريكست بل فوضى سياسية.

ونفى اللورد كينج احتمالات حصول تغييرات إضافية على الاتفاقية، لكنه خفف من وقع ذلك معتبراً أنها ليست بكارثة، لكن المملكة لم تستعد كما يجب منذ عام 2016 لهذه اللحظة، مؤكداً أن بريكست مهم لبريطانيا وللعالم لكنه ليس إحدى المخاطر الاستراتيجية العالمية كما يصوّر البعض، بل هو مثال على عدم قدرة الطبقة السياسة على تفهم احتياجات الأفراد.

الابتكار

واعتبر كينج أن الاقتصاد العالمي سيواصل الابتكار مقللاً من أهمية الحديث عن أزمة اقتصادية عالمية في 2019 معتبراً أن دورات الاقتصاد الطبيعية تشهد صعوداً وتراجعاً في النمو من حين لآخر كما كانت الحال عليه دائماً في الاقتصاد العالمي.

وحول أبرز التوقعات والتوجهات في الاقتصاد العالمي خلال 2019 قال كينج من الصعب جداً توقع الكساد الذي يحصل في كل فترة، لكن هناك تباطؤ في سرعة نمو الاقتصاد العالمي حالياً، ومثال ذلك ما يحصل في الصين حيث يتم تمويل مشاريع قد لا يتمكن النظام المالي هناك من جني ثمارها آنياً.

الحرب التجارية إلى تراجع

وتوقع كينج أن يؤدي فرض الرسوم على التجارة العالمية إلى حرب تعرفات إذا ما توقفت الدول عن الحوار لحل الأزمات فيما بينها، معتبراً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في الاتجاه الخاطئ في هذا الشأن، متوقعاً في الوقت نفسه أن تخف حدة هذه الحرب التجارية في 2019، لأن استمرارها سيعزز العجز في دول ويقلل الفائض في أخرى.

دور البنوك المركزية

وعن دور البنوك المركزية في توجيه الاقتصاد، اعتبر كينج أن العديد منها تتراجع اليوم عن التدخل المباشر في توجيه أسعار الفائدة، وتعمل بناء على المعطيات الفصلية كل ثلاثة أشهر، مثل أسعار النفط.

النظام المالي أساسي

وقال كينج أن لدى العالم اليوم إمكانية أكبر على استقراء مؤشرات أي أزمة مقبلة، لكنه اعتبر أن المشكلة تكمن في النظام المالي أكثر من غيره، فالولايات المتحدة الأمريكية لديها أحد أكثر النظم المالية تقدماً في العالم، لكن الأسواق تتوقع دائماً أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة.

هيكلية أسواق الطاقة

وقال كينج إن استقرار السوق النفطي لا يتوقف بالضرورة على استقرار الأسعار، بل يتمثل في تغليب النظرة الاستراتيجية لتحقيق استقرار هيكلية أسواق الطاقة وإعدادها للتعامل بشكل مدروس مع معطيات متغيرة مثل معدلات إنتاج النفط الصخري وتكاليفه.

الدين العام

وعن خطر الديون على الاقتصاد العالمي، قال كينج إن القلق مبرر تجاه هذا الأمر، لكن ما يحدث في واقع الأمر هو مواصلة الدول لمزيد من الاقتراض، داعياً للعمل على خطط الترشيد لا المزيد من الاقتراض، وترتيب اتفاقيات أفضل للتعامل مع الديون تقودها مجموعة العشرين مثلاً.