بالصور| رانيا يوسف بفستان أخضر وتاج ملكي في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة رانيا يوسف، إطلالة جديدة لها، خلال حوار أجرته مع إحدى المجلات العربية، ارتدت خلال الإطلالة فستان أخضر فاتح بفتحة جانبية وتاج ذهبي.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، نشرت سابقا فوتوسيشن جديدًا لها عبر حسابها على "تويتر" للمصور "عاشور"، وظهرت فيه بفستان أسود عبارة عن قطعتين.

وظهرت رانيا يوسف بتسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلًا على كتفيها (كيرلي) مع مكياج هادئ خفيف.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت الجدل مؤخرا بارتداؤها فستان جرئ خلال فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وتعرضت لهجوم من الجمهور، لكنها اعتذرت عنه مبررة ذلك بأنه بسبب "البطانة" التي لم تستطع التحكم فيها خلال سيرها على السجادة الحمراء.

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