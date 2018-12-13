شيرين تنشر صورتها مع حسام حبيب على سلالم طائرة

نشرت الفنانة شيرين، صورة تجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب، ظهرت فيها بإطلالة رياضية مرفقة بهاشتاج "tbt"، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في إشارة إلى أنها صورة قديمة أعادت نشرها.
وظهرت شيرين، في الصورة مرتدية بنطالا رياضيا أسود، و"تي شيرت" أورانج، جالسة على سلالم الطائرة.
وتزوجت شيرين، أبريل الماضي، بعد مرور 5 سنوات على الصداقة التي جمعتهما، أثناء تحضيرها لألبومها الغنائي "أنا كتير".
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