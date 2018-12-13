رمضان عبدالمعز: المُطلقة قبل الدخول بها يحق لها نصف المهر.. ولا يجوز لوالدها التنازل عنه

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، إن السيدة أو الفتاة التي يُطلقها زوجها بعد عقد القران، قبل أن يدخل بها، يحق لها أن تحصل على نصف المهر، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ".

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc": "الناس اللي كتبت كتابها واتخانقوا، أو كتبوا كتابهم ومحصلش زفاف وانفصلوا تأخذ المرأة نصف المهر، ولا يجوز للأب أن يتنازل عن مهر بنته، لا يجوز، إلا لو هي عاوزة تتنازل".

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