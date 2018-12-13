القصة الكاملة لتكبيل طفل بدار رعاية في الهرم: "قيد بحزام.. ومريض بفرط الحركة"

أثارث صورة طفل مكبل في إحدى دور الرعاية في الهرم، جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما دفع فريق التدخل السريع ومسؤول الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، لتحرير محضر رقم 21227 إداري، بقسم شرطة الهرم، ضد مشرف بدار رعاية "السابقون الخيرات"، بعد تورط الأخير في تعذيب طفل نزيل بالدار.

وشكلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة برئاسة علاء عبدالعاطي، معاون الوزيرة للرعاية وعضوية فريق التدخل السريع ومسؤول الضبطية القضائية، وتوجهت للدار، أمس الأربعاء، وأجرت تحقيقات استمرت 6 ساعات، واستمعت لشكوى الأطفال نزلاء الدار، وحققت مع المشرفين والإداريين.

وتم التأكد من صحة الواقعة، وأن أحد المشرفين بالدار، عاقب اثنين من أبناء الدار وهما "وجدي 10 سنوات، وزيد 9 سنوات"، مساء يوم الأحد 9/12/2018، بسبب قيام "وجدي" بضرب أحد زملائه بالمدرسة، وقام ولي أمر زميله بالشكوى إلى المشرف، أما الابن زايد فقام بضرب إحدى الطالبات في المدرسة، ما أدى إلى قيام المدرسة بفصله 3 أيام.

وأكد علاء عبدالعاطي، رئيس اللجنة المشكلة، أن وزيرة التضامن تتابع الموقف داخل الدار بشكل مباشر، ووجهت بإجراء تدخلات نفسية مع الأطفال، وتقييم شامل لحالة كل الأطفال بالدار وتقييم مستوى الإشراف والإدارة، تمهيدا لإصلاح الأوضاع داخل دار "السابقون للخيرات".

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن استقبال بلاغ عن طريق خط نجدة الطفل 16000، يفيد بانتهاك وتعذيب أطفال بإحدى دور رعاية الأيتام بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أنه فور تلقى البلاغ تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، للوقوف على حقيقة الواقعة، حيث تبين للجنة قيام مشرف الأولاد بالدار بالتعدي على أحد الأطفال البالغ من العمر 11 عاما، وذلك بتقييد يديه مع قدميه والتعدي عليه بالضرب هو وزميل له بذات الدار يبلغ من العمر 10 سنوات، عقاباً لهما بادعائه لقيامهما بالتعدى بالضرب على طالبين زملاء لهما بمدرستهما، ما أدى إلى قيام إدارة المدرسة بتوجيه إنذار فصل لهما.

وأوضحت العشماوي أنه تم إحالة الأمر لوزارة التضامن الاجتماعي لإعمال شؤونها واتخاذ اللازم، موجهة لوزارة التضامن الشكر لما قام به فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن بفحص الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة ضد مشرف الدار مرتكب الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الهرم بتاريخ 12 ديسمبر 2018، وباشرت النيابة إجراءاتها بضبط وإحضار المشرف وجارٍ التحقيق معه أمام النيابة العامة.

وأكدت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يتابع مجريات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة، مؤكدة التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ الإجراء الأفضل لحماية هذين الطفلين.

وأجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وأسفرت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أنه عقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث، برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أن "الطفل المتداول صورته بمواقع التواصل الاجتماعي مكبل (بحزام)، وأنه فى الصف الخامس الابتدائي ويعاني من مرض (فرط الحركة)، ودائم التعدي على زملائه بالضرب فى الدار، وأن مشرف الدار قرر عقابه لمنعه ضرب زملائه، وقام بتكبيل يده بالحزام كنوع من العقاب وكان بجواره طفل آخر يعاقبه مدير الدار لتعديه على زميلة له بالمدرسة".

تحفظت القوات على مشرف الدار، وتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالدار، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.

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