عشبة سحرية ستساعدك على التخلص من الوزن الزائد والترهّلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعاني عدد كبير من النساء من مشاكل السمنة والوزن الزائد، ما يجعلهن في الكثير من الأحيان يلجأن الى أنظمة غذائية صارمة قد تحتم عليهن الحرمان من تناول المأكولات المُختلفة.

لذلك إن كنت سيدتي تُعانين من مشكلة الوزن الزائد، سنعرّفك على الحل الصحي الذي سيساعدك على خسارة الوحدات الحرارية بسرعة قياسية ومن دون حرمان.

لذا عليك تناول مشروب المورينجا الذي يعمل على فقدان الشهية، حرق الدهون المتراكمة في أجزاء معينة من الجسم، وتنظيم وظائف الجهاز الهضمي، إلى جانب التخلص من الترهلات عند منطقتي البطن والفخذين.

الفيديو المرفق، تتحدث خلاله اختصاصية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي عن أهمية عشبة المورينغا، وما تحمله من فوائد تنعكس إيجابًا على صحة الإنسان.