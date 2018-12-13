طرق مُميّزة ومهمة للتعامل مع الزوج الهادئ الطباع

تجد بعض الزوجات صعوبة في التعامل مع الزوج الهادئ الصامت دائمًا ,حيث يفتقدن الزوجات الشعور بالحُب ,ويبدو أن هذه الشخصية لها أتيكيت خاص للتعامل معها.

يجب أن تعامليه بهدوء و لا تجبريه على التحدث أبدًا, ولا تحاولي أن تساليه مباشره أن كان يحبك أو لا فهو لن يعطيك الرد الذي تريدينه.

اتركي له الأولوية دائمًا في فتح المواضيع والنقاش و إذا كان الحديث لا يروقه من الممكن أن تسمعي منه ردًا لا يعجبك اعتمدي على التلميحات له بحبك .

حاولي أن يكون ردك دومًا مختصرًا و موجزًا لا تجبريه على الكلام و عندما يذكر لك شيئًا يروق لك أمدحيه و شجعيه وعبرى عن حبك له دائما و رضاك عنه وقابليه دومًا بوجه مليء بالحب والحنان حتى يأخذ زمام الأمور بنفسه ولا تتعجلي الأمور.