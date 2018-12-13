فيضان السعادة.. الشوكولاتة تغطي أحد الشوارع بالكامل في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

شهد أحد شوارع مدينة فيرل الألمانية فيضانًا كبيرًا ولكن هذه المرة لم يكن من صنع الطبيعة، بل بسبب تسرب كميات كبيرة من خزان بمصنع شوكولاتة، ما نتج عنه غرق الشارع بالكامل بالشوكولاتة واستدعاء رجال المطافي.

وبحسب تصريح الناطق باسم قوة المطافىء في المدينة إنه تسرب حوالي طن من الشوكولاتة، وانسكب في باحة المصنع ومن ثم إلى الشارع، وحدث ذلك، مساء أمس الاثنين، وفق ما نشره موقع "دويتشه فيله".

وطوق رجال الإطفاء الشارع وجرفوا الشوكولاتة لجانب الطريق، كما استخدموا الماء الساخن والمشاعل لإزالة ما تبقى بين الشقوق والثقوب، قبل استدعاء شركة نظافة متخصصة لإزالتها من الطريق، وتابع المتحدث: "رغم الحادث المؤسف فإن عيد الميلاد لن يكون دون شوكولاتة في فيرل".

من جانبه، قال رئيس الشركة، ماركوس لوكي، إن المصنع عاود العمل الأربعاء 12 ديسمبر وإن هذا الحادث لو وقع قبيل عيد الميلاد كان يمكن أن يكون كارثة.

يذكر أن معدل استهلاك الشوكولاته في ألمانيا حوالي 116 كيلو جراما لكل شخص سنويا. ويزيد معدل الاستهلاك هذا لدى السويسريين. وتتضمن الشوكولاتة الكثير من الدهون والسكر، ما يعني أن قطعة شوكولاتة صغيرة بمثابة قنبلة كبيرة من الحريرات، إلا أن مادة الكاكاو مفيدة للأوعية الدموية، فهي تحمي القلب والدورة الدموية.

ويعود أصل الشوكولاتة إلى المكسيك، فقبل أكثر من 3000 سنة قام سكان المكسيك القدماء بمزج الكاكاو المطحون مع الماء، لينتج بذلك شراب لزج ومر له تأثير منشط حسب اعتقادهم. و مادة الأزتيك هي التي تكسب الكاكاو أهميته.