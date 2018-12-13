كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - الأهلي يكتشف موعد وصول بعثة جيما الإثيوبي

الأهلي

أكد سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه اتصالًا مع السفارة المصرية في إثيوبيا للاستفسار عن موعد وصول بعثة فريق جيما أبا جيفار، الذي يلتقي مع الفريق في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة إفريقيا.

وأوضح سمير عدلي أنه تواصل مع جورج عازر، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بإثيوبيا، وأفاد أن فريق جيما أبا جيفار حصل على تأشيرات الدخول لمصر، أمس، وتم إنهاء الإجراءات في أقصى سرعة ممكنة، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الإثيوبي إلى القاهرة فجر غدٍ، الجمعة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في السادسة من مساء نفس اليوم.

وشهدت الساعات الماضية محاولات عديدة من جانب الأهلي للتواصل مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإثيوبي في ظل عدم وصول بعثة الفريق إلى فندق الإقامة في برج العرب حتى الآن، وعدم تواصلها مع الطاقم الإداري بالنادي، والذي كان قد وضع ترتيبات عديدة لاستقبال بعثة الفريق وتسهيل مهمتها، حيث تواصل مع شركة مصر للطيران والخطوط الإثيوبية، وأرسل سيارة وفقًا لموعد الطائرة، تحسبًا لوصول بعثة الفريق الإثيوبي في أي وقت.