كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - إتحاد الكرة: لدينا أكثر من 12 ملعبا لإستضافة أمم إفريقيا 2019

مصر 2006

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من الملاعب والبنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية.

وأوضح مجاهد في تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، أن مصر تمتلك أكثر من 12 ملعبا، يمكنهم استضافة مباريات بالبطولة.

وسرد مجاهد الملاعب، في العاصمة استادات القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام، وبتروسبورت، والكلية الحربية، والمقاولون العرب، وفي محافظة الإسكندرية 3 ملاعب، وهم الإسكندرية، والمكس، وبرج العرب، بالإضافة لاستادات السويس، والجيش بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وستاد أسوان.

وأضاف: "نتمنى مستقبلاً أن يكون هناك نظرة للغردقة وشرم الشيخ".

كما أشار عضو اتحاد الكرة، أن البطولة لن تنظم في مدينة واحدة، ولكن من الممكن أن تستضيف العاصمة مجموعتين أو 3 مجموعات.

وعن مصير بطولة الدوري، قال مجاهد: "مباريات الدوري ستتوقف قبل البطولة بـ15 يوما سواء كان داخل مصر أو خارجها، وفي حالة إغلاق بعض الملاعب قبل البطولة بفترة لتجهيزها، فهناك ملاعب أخرى يمكنها استضافة مباريات الدوري".

وتقدمت مصر بطلب رسمي لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019، بدلا من الكاميرون التي تم سحب تنظيم البطولة منها.