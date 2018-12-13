كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - استاد القاهرة: جاهزون لتنظيم أمم إفريقيا 2019

استاد القاهرة

قال علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، إن مصر مستعدة لاستضافة أي حدث، مشددًا أن الاستاد قادر على استضافة بطولة أمم إفريقيا المقبلة باعتبارها الملعب الرئيسي للبطولة.

وأضاف درويش أن مصر قادرة على استضافة البطولة، لافتًا إلى أن العمل مستمر من أجل إعادة البنية التحتية للملعب.

وواصل رئيس هيئة الاستاد :"نناقش حاليًا تغيير كراسي الاستاد وترقيمها مع وزير الشباب والرياضة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تنظيم بطولة أمم إفريقيا.

من جانبه قال هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مصر جاهزة لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مؤكدًا أن الاتصالات في الوقت الحالي جارية مع الجهات المعنية .