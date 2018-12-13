كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - إنشاء موسكو وسان بطرسبورج في مصر

أعلن مدير المشاريع الخاصة بمركز الصادرات الروسية إيليا بوميغالوف، أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستكون على شكل "حديقة" تنتشر فيها مؤسسات صناعية.

وقال بوميغالوف خلال حديثه في مؤتمر "روسيا وأفريقيا"، إن المنطقة الصناعية ستنقسم إلى قسمين وهي موسكو وسان بطرسبورج، ويجب أن تكون المنطقة خضراء.

وأوضح المسؤول الروسي أن الشركات التي ستدخل هذه المنطقة ستتمتع بجميع الامتيازات التي يقدمها المركز الروسي والمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، بالإضافة إلى أنه من المخطط إنشاء شركة إدارة للمنطقة الصناعية الروسية، وستكون المهمة الرئيسية لها توفير الخدمات الشاملة للمقيمين الروس.

وأشار إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2020 ستكون الشركات قادرة على الدخول إلى الموقع والبناء، وستتاح الفرصة للشركات لتأجير مساحات في المنطقة.

ومن المفترض أن يتم إنشاء المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، وذلك ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.