كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - بالفيديو.. الشارقة بطلاً للشتاء في الدوري الإماراتي

الشارقة الإماراتي

أنهى الشارقة الدور الأول من دوري الخليج العربي بفوز كبير على ضيفه الإمارات برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة عشر، وتوج "الملك" بلقب الشتاء الفخري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة ، فيما توقف رصيد الإمارات عند النقطة التاسعة بالمركز الثالث عشر قبل الأخير في جدول المسابقة.

سجل أهداف الشارقة ويلتون ريان منديز ( ق 16، 44) ، وويلتون سواريز ( ق 30، 74) ، وحقق الشارقة عدة أهداف بنهاية الدور الأول منها أنه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة في جميع مبارياته بالمسابقة، كما أنه ثاني أقوى هجوم في المسابقة برصيد 34 هدفا، كما واصل محترفه البرازيلي صدارة الهدافين برصيد 15 هدفا بالمشاركة مع لاعب الجزيرة علي مبخوت.