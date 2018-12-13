كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - الديلي ميل تكشف طفرة في عالم التجميل .. تعرف علي التفاصيل

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن اتجاه جديد في عالم التجميل للمرأة يعصف بالعالم ويجتاحه بشكل مخيف.

دون الخضوع لعمليات جراحية

حيث نشرت أحد أصحاب قنوات اليوتيوب بروميس تامانج مقطع فيديو توضيحي لنوع جديد مستخدم منذ فترة في الصين يساعد على التغيير الجمالي لشكل وجه المرأة دون الخضوع لجراحات تجميلية و الذي يعد خطراً على جراحات ال دي آي واي للتجميل الحديثة.

تغيير الشكل تماما

الفيديو الذي نشرته صحيفة المرصد يوضح كيف يمكن للمرأة أن تغير من شكلها تماما باستخدام بعض قطع شمع و شريط لاصق لتبدوا شخصاً آخر لايمكنك التعرف عليه تماماً ولكن أكثر جمالاً.

مساحيق التجميل

وأوضحت بروميس في الفيديو الطريقة بنفسها و هي تقول إن مساحيق التجميل تشغل 80 % من الأهمية في هذه الطريقة و من ثم تأتي وظيفة الأدوات الأخرى و وضحت وهب تضع الشريط اللاصق على ذقنها والذي وصفته بـ "غير المريح نهائياً" بأن ذلك الشريط جعل وجهها يبدو أكثر نحافة من الأسفل على شكل حرف "في".

خليط واقي الشمس

ثم وضعت خليط من واقي الشمس على كريم الطبقة الأساسية "البرايمر" والذي يجعل البشرة مشعة أكثر، ثم وضعت طبقة من الشمع أعلى الأنف لتبدو أنحف، و بعدها شريط لصق رفيع يطلق عليه"دبل آيد تيب" في العين حتى تبدو أوسع، وهو منتج ذو شهرة عالية بكوريا. في نهاية المقطع قالت" أنا أشبه الفضائيين الآن أو العرائس، فذقني صغيرة و أنفي نحيل و عيني واسعتين جداً، هذا هو الجمال الآن ".