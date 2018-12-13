كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - "مصر المالية" للاستثمارات تضم كوادر جديدة متميزة في إطار التوسع والتحسين

قام بنك مصر مؤخرا بضم نخبة متميزة من الخبراء في أسواق المال والاستثمار لتولي مهام إعادة هيكلة شركة مصر المالية للاستثمارات (ش.م.م) وذلك في إطار التوسع والتحسين؛ وتعد شركة "مصر المالية للاستثمارات" الذراع الاستثماري للبنك ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 5 مليارات جنيه مصري والمصدر والمدفوع 4.2 مليار جنيه مصري وتبلغ حصة البنك 99.999% من رأس مال الشركة.

هذا ويطمح بنك مصر انطلاقا من دوره الريادي في هذا المجال أن تحتل شركة مصر المالية للاستثمارات مكانة رائدة بين بنوك الاستثمار في المنطقة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف انضم لفريق العمل بالشركة؛ خليل البواب-الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب والذي يمتلك خبرة أكثر من 20 عاماً في مجال إدارة الأصول والاستثمار لدى أكبر بنوك الاستثمار في مصر والشرق الأوسط وإدارة الخزانة لدى أحد أكبر البنوك في الوطن العربي، وعمر رضوان -رئيس المسئولين التنفيذيين والذى يمتلك خبرة واسعة أكثر من 21 عاما في مجالات إدارة الأصول والاستثمار المحلى والإقليمي والتخطيط الاستراتيجي والسمسرة في الأوراق المالية وعلاقات المستثمرين، وعمر عسكر -مدير عام أول الاستثمار والذى يمتلك خبرة واسعة 20 عاما في مجالات إدارة الأصول والخزينة والتداول الإقليمي والدولي وتحليل الأوراق المالية والاستثمار المباشر.

هذا وتطمح الإدارة الجديدة لاستهداف مجالات عديدة في مجال بنوك الاستثمار والأنشطة المالية غير المصرفية؛ حيث يعد نشاط الاستثمار واحد من أهم القطاعات التي يوليها البنك اهتماماً خاصاً منذ نشأته عام 1920.