كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - بالفيديو.. الفيصلي يخطف نقطة ثمينة أمام الفتح بالدوري السعودي

الفتح والفيصلي

تعادل فريق الفتح مع ضيفه الفيصلي 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى النقطة 17 في المركز السابع، فيما أضاف الفيصلي النقطة 17، في المركز الثامن.

وواصل فريق الفيصلي سلسة عدم الخسارة في مبارياته للجولة السابعة على التوالي بعد أن تلقى آخر في الجولة السادسة من أمام التعاون، في أكتوبر الماضي.

الشوط الأول في المباراة لم يشهد الكثير من الفرص وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب سوى بعض الفرص الخجولة التي لم تشكل أي خطورة على حارسي المرمى في الفريقين، واستمر التعادل السلبي في المباراة حتى الدقيقة 39، حيث تحصل فريق الفتح على ركلة جزاء، أحرزها عبدالقادر الوسلاتي، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق المستضيف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استغل إيجور روسي مدافع الفيصلي وقائده عرضية من كرة ثابتة للبرازيلي جوستافو، أسكنها برأسه في شباك الفتح محرزاً هدف التعادل لفريقه، اندفع بعدها لاعبو الفيصلي لتسجيل الهدف الثاني، ومحاولة خطف الانتصار في المباراة وكان لبراعة حارس الفتح الأوكراني ماكسيم كوفال الفضل الكبير في حرمان الفيصلي من إحراز الهدف الثاني بعد تصديه للعديد من الكرات الخطيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

هذا، ويستضيف فريق الفتح نظيره الاتفاق الجمعة المقبل، بينما يستضيف الفيصلي نظيره الوحدة السبت في الجولة المقبلة من الدوري المحلي.