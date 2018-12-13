كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - «العربي الإفريقي» يشارك في أول منصة تفاعلية لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مشاركته في فعاليات أول منصة تفاعلية لذوي النجاحات والاحتياجات الخاصة في مصر والوطن العربي، بهدف تمكين "القادرين باختلاف" ”Differently Abled“ بالمؤسسات المصرفية كموظفين وعملاء، إيمانًا منه بحقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون ولأنهم يمثلون شريحة مؤثرة من المجتمع.

ويؤمن البنك أن استيعاب احتياجات تلك الشريحة يتيح نظرة أوسع للشمول المالي، ويفسح المجال للخروج بمنتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، ستصبح خطوة فارقة نحو تحقيق دمج وتمكين تلك الشريحة، وخلق فرص نمو جديدة للمؤسسات المصرفية، وحيث إن ذلك يستدعي تواصل وتكاتف جميع الأطراف المعنية، دعا البنك نخبة من مؤسسات المجتمع المدني ومستشاري التأهيل للقادرين باختلاف، وهم: آمنة الساعي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة حلم، أشرف عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة إبتسامة، والرائد محمود شلبي ضابط في الشرطة المصرية ومستشار تأهيل والدكتور فيليب ماهر رئيس مجلس أمناء مؤسسة EDU.