كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - بعد الانفاق.. إسرائيل تطلق منطادا مجهزا بكاميرات لمراقبة جنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية يوم الخميس أن القوات الإسرائيلية أطلقت منطادا مجهزا بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية، جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية "رفعت كاميرا كبيرة، وأجهزة برافعة عملاقة بمحاذاة الجدار الإسمنتي مقابل الطريق الداخلية بين بوابة فاطمة بسهل الخيام، وقضاء مرجعيون، جنوب لبنان".

كما أفادت الوكالة بأنه تم تسجيل تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع "MK" في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن في الأسبوع الماضي رصد أنفاق لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى إسرائيل.

وباشرت تل أبيب بعملية "درع الشمال" للبحث عن أنفاق أخرى وهدمها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام