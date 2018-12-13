كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - رئيس «الاتحاد الوطني- مصر» يحصل على وسام الاستحقاق الذهبي في "الإدارة العامة"

حصل محمد نصر عابدين- الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني- مصر، على وسام الاستحقاق الذهبي في مجال الإدارة العامة على مستوى الوطن العربي من قِبل أكاديمية تتويج لجوائز التميز في دبي.

وتسلم "عابدين" شهادة التقدير، بالإضافة لوسام الاستحقاق الذهبي للإنجازات المتميزة من بيار مكرزل- رئيس أكاديمية تتويج جوائز التميز في دبي، ورئيس مجلس إدارة المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، خلال احتفالية كبيرة أُقيمت بفندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، والذي شهد تكريم العديد من الشخصيات الهامة، والبارزة من مختلف الدول العربية في شتى المجالات.

وجاء تكريم رئيس بنك الاتحاد الوطني- مصر لدوره البارز في الإدارة العامة لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، وإسهاماته وجهوده المبذولة في قيادة التطوير المؤسسي، الذي شهدته المجموعة على مدى عقدين من الزمان، والتي مكّنت مجموعة بنك الاتحاد الوطني من تحقيق نتائج متميزة، والوصول لأعلى معايير الجودة العالمية من خلال مختلف الخدمات المصرفية والمالية التي تقدم للعملاء.

وقال "عابدين": "أفخر بحصولي على هذه الجائزة المرموقة للتميز في أعمال الإدارة العامة، وأُهدي هذه الجائزة لسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، ولكل العاملين في مجموعة بنك الاتحاد الوطني؛ لتفانيهم في العمل، وقدرتهم على تحقيق تلك النتائج المميزة."

وأضاف: "أودّ كذلك أن أتقدم بالشكر لكل عملاء بنك الاتحاد الوطني لثقتهم في البنك، وفيما يقدمه من خدمات تساعدهم في العديد من مجالات حياتهم، وتشجّعهم على الاستثمار والادخار، وتعِدهم الإدارة بالاستمرار في تقديم المزيد من الخدمات المميزة التي تتخطّى توقعاتهم؛ لتتماشَى مع أعلى معايير الجودة العالمية، وأفضل معدلات رضاء العملاء، حيث نحرص دائما أن نكون البنك الأول، والاختيار الأفضل لعملائنا ومساهمينا".