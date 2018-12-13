كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - بنك «الإمارات دبي» يرعى احتفالا داخل مستشفى 57357

قام بنك الإمارات دبي الوطني- مصر برعاية احتفال في مسرح مستشفى 57357 لمكافحة سرطان الأطفال، بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي، وذلك انطلاقًا من دوره تجاه المسؤولية المجتمعية.

وفي هذا السياق، دعت المستشفى عددا من المتطوعين داخل "الإمارات دبي" من أجل الاحتفال بالتزامهم ودعمهم وجهودهم المبذولة من أجل الأطفال.