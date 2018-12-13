كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - السلطانة هويام تأكل بطريقة مقززة والجماهير تهاجمها -فيديو
أثارت طريقة الممثلة التركية، مريم أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي بالسلطانة هويام، جدلا واسعا بسبب مقطع فيديو لها برفقة شاب لم تعرف هويته وهما يتناولان الطعام بطريقة غريبة.
وبدا وجهاهما مغطيين ببقايا الطعام، حيث وصفها بعض المغردين بالمقززة، وتساءل البعض الآخر عن سبب ظهور السلطانة بهذا الشكل وعما إذا كان هذا مشهدا من أحد أعمالها.
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