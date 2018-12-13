كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - "التعمير والإسكان" يستعد لإطلاق بطاقة "ميزة": تعرف على مميزاتها

صرح فتحي السباعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ان بنكه قد انتهى من تهيئة كافة ماكينات الصراف الالي التابعة للبنك لقبول بطاقة الخصم الوطنية (ميزة) مؤكدا ان البنك داعم رئيسي لجهود الدولة للتحول الى مجتمع غير نقدي.

وتعد بطاقة (ميزة) هي احدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل الكتروني داخل مصر.

كان البنك المركزي قد أعلن خلال أكتوبر الماضي عن نيته اصدار بطاقة (ميزة) قبل نهاية العام الجاري في إطار استراتيجية التحول الى مجتمع غير نقدي وتعزيز الشمول المالي مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الالكترونية حيث يتمكن حاملو بطاقات (ميزة) من الاتي:

الحصول على المدفوعات الخاصة بهم

اجراء معاملات الكترونية

سداد مقابل الخدمات الحكومية والرسوم

صرف أنواع الدعم المختلفة

وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، قد صرح في حوارات سابقة، أن البنك المركزي قد قام بالتفعيل التجريبي بشكل مبدئي للبطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المصرية (ميزة) في بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري على عمليات السحب وأثبتت نجاحها، من خلال 10 آلاف بطاقة.

وأوضح ان البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية خلال 3 سنوات وسوف يتم تفعيلها لميكنة المعاشات والمدفوعات الحكومية وغيرها.