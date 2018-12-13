كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - السلطان قابوس يقيم حفل عشاء بمناسبة يوم القوات المسلحة

أقام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل عشاء بمناسبة يوم القوات المسلحة، وذلك بحصن الشموخ بولاية منح.حضر الحفل عدد من الوزراء والمسئولين وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية وكبار الضباط العسكريين والمدنيين.

يأتي هذا الحفل في تكريمًا من السلطان قابوس بن سعيد لقواته المسلحة الظافرة بجميع ألويتها وتشكيلاتها ووحداتها ومنتسبيها على دورها الوطني المشهود وإخلاصها النبيل لواجبها المقدس في الذود عن عرين الوطن، وحماية بره وبحره وسماه، والسهر على أمنه واستقراره، وصون مقدراته ومكتسباته فأضحت عُمان في عهد السلطان قابوس وقيادته الحكيمة آمنة مطمئنة، يسودها الوئام والأمان، وترفرف رايتها عالية خفاقة بالعزة والإباء والشموخ.

