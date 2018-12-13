كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - حسن راتب يستضيف رجائى عطية وابو ذكرى على شاشة قناة المحور

تقدم قناة المحور فى التاسعة مساء غدا الجمعة تغطية خاصة للامسية الثقافية من صالون المحور ، وتكريم المفكر الإسلامي رجائي عطية على اسهاماته الكبيرة في الدفاع عن الدين الاسلامي والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير، كما تم تكريم الدكتور حسن راتب من قبل اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح لما يقوم به من اعمال في خدمة المجتمع وما ينعكس من قيمة اجتماعية على المواطنين ولما يقوم به صالون المحور من اثراء للموضوعات الهامة على الساحة والتي تأتي في إطار إطلاق حملات التنوير وتصحيح أباطيل الادعياء فى حضور نخبة من المبدعين والادباء والاعلاميين.

وتلبية لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل حملات تنويرية خرج صالون المحور ليحتفل بالكاتب والمفكر والمحامي رجائي عطية بمناسبة طباعة كتابة الاخير حقائق القرءان و اباطيل الادعياء و ناقش الدكتور حسن راتب في هذه الحلقة المفكر الإسلامي في كتابه الاخير (حقائق القرءان واباطيل الادعياء) لما شاهده من ثراء في الموضوع والذي تناول الرد بالحجة والمنطق على بعض الفرنسيين الذين يطالبون بحذف ايات من القرءان الكريم وذلك لان هذه الايات كما يزعمون تحرض على اليهود وما شابه ذلك .

و التي استضاف فيها صالون المحور نخبة من الثقفين والمفكرين ايضا ليطرحو تساؤلاتهم حول هذه القضية ، ودارت نقاشات عدة واثري الحوار بين الجالسين واخذ الدكتور رجائي عطية يرد على كل التساؤلات التي تدور في الاذهان.

يذكر ان صالون المحور على مدار اكثر من سبع سنوات يتناول الموضوعات الهامة التي تطرح على الساحات المحلية والدولية ، البرنامج الذي يتسم بالتنوع في طرح الرؤى والأفكار المختلفة وتبادل الاراء والذي يقابل متابعة من قبل قاعدة عريضة من الجمهور على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ، وتقدم قناة المحور تغطية خاصة والتي تتضمن فلما تسجيليا عن الكاتب والمفكر رجائي عطية .

واستهل د. حسن راتب ، بان الكلمة امانة ورسالة ومسئولية ، وان القرأن وصف الكلمة بانها كائن حي يولد ويعيش ويموت ويبعث يوم القيامة ، وان رحم الكلمة اما ان يكون العقل فتاتى الكلمة متفقة مع العقل ، واما ان يكون القلب فتاتى الكلمة مليئة بالاحاسيس والمشاعر ، واما ان تكون الروح فتكون قريبة من الله

وتابع راتب اننا اليوم بصدد تكريم احد الاساتذة الكبار والعالم الجليل الدكتور رجائى عطية وهو احد جهابذة الفكر واصحاب الكلمة والرؤى واننا نقف فى اجلال وتقدير لهذا العالم عندما نتأمل كلماته ، وتلك الثقافة الواسعة فى مفرادته الواسعة والتى تتعدد المعانى بها وتلك المعرفة العميقة ، وهو فى عداد البشر انسان ولكنه فى عداد الفكر والمعرفة امة بأكملها .

واضاف راتب رجائى عطية استاذ بمعنى الكلمة ومعلم لكل الاجيال ويرتشف من ثقافته كل من يتعلم من اصحاب الرؤى والرأى ونجده مرة يعيش فى الهموم المصري.

وكشف راتب عن دعوته للمفكر الكبير ليقدم برنامج عبر شاشة قناة المحور فى عز وجود الاخوان المسلمين وكان يقول الحق ولا يخشى لومة لائم ، وأعلن بصوت مرتفع رأيه ورؤيته دون خوف فعقيدته وفكره تسمو عن كل الصغائر .

واوضح راتب اننى مهما قلت من كلمات فى حق الفكر الكبير لا استطيع ان اعطيك حقك ، وتاريخك ملئ بحروف من نور ، وعندما قرأت كتاب دماء على جدار السلطة وهذا الكتاب فى منتهى الروعة وقد نفذت جميع طباعته ، واننا لا ينبغى ان نقيس الاسلام على بعض اخطاء لبعض المسلمين.

ووجه راتب رسالة الى الذين يسعون الى التأمر على الملك بان الله هو مالك الملك ويهب لمن يشاء ويمنع عن من يشاء.

وقال راتب ان مبادرة الرئيس بدعوة المثقفين والعلماء الى اعادة طرح الخطاب الدينى والمناقشة بالحجة والدليل والمنطق ، وهناك بعض الناس يحاولون اثارة الفتن فى هذه الامة ، واشاد راتب بالدعوة الكريمة لدكتور ابراهيم ابو ذكرى وحملة كاتب وكتاب وناشر.

يذاع صالون المحور غدا الجمعة فى التاسعة مساء على شاشة قناة المحور.