كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - الملك سلمان والشاهد يوقعان اتفاقيات بـ 100 مليون يورو

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الخميس في الرياض، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

وأشرف الطرفان على مواكبة توقيع مجموعة من الاتفاقيات تبلغ قيمتها 350 مليون دينار تونسي.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية على غرار الاقتصاد والمالية وتشجيع الاستثمار والتعاون الأمني والعسكري لمجابهة مخاطر التطرف والإرهاب وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلميّة والثقافيّة.

وتناول الاجتماع أيضا واقع وآفاق التعاون بين البلدين إلى جانب التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليميا ودوليا والاستعدادات الجارية لاحتضان تونس فعاليات الدورة العادية 30 للقمة العربية في شهر مارس 2019.