كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 08:28 مساءً - رحلتان يوميا لطيران الإتحاد الي القاهرة في موسم إجازات الشتاء

نصائح وإرشادات لضيوف الاتحاد للطيران بشأن السفر خلال عطلة الشتاء

تبدأ عطلة الشتاء قريباً للمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر على مدار الأسابيع القادمة، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى فترة ازدحام وزيادة ملحوظة في حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي.

ولضمان استمتاع الضيوف بتجربة سفر سلسة خلال هذه الفترة المزدحمة، تقدم الاتحاد للطيران مجموعة من النصائح والإرشادات لتوفير الوقت للضيوف المسافرين:

إتمام إجراءات السفر مبكراً

لتسهيل تجربة السفر على الضيوف المقيمين وسط المدينة في أبوظبي، تتوفر إمكانية إتمام إجراءات السفر مبكراً في مرافق مبنى المسافرين داخل المدينة مقابل 30 درهما للشخص الواحد. ويتعين على الضيوف الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة المحدد للرحلة، على أن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير في الطرق المؤدية إلى المطار.

أوقات إتمام إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة

تفتح مكاتب إتمام إجراءات السفر لضيوف الدرجة السياحية للرحلات غير المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل ثلاث ساعات من موعد المغادرة ويتم إغلاقها قبل ساعة من موعد المغادرة. ويجب على الضيوف المسافرين إلى وجهات في الولايات المتحدة إتمام إجراءات السفر قبل ساعتين من موعد المغادرة والذهاب إلى مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد المغادرة. ويتم إغلاق الصعود إلى الطائرة لجميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة للضيوف في جميع الدرجات.

ونظراً للزيادة الكبيرة في الطلب على إتمام إجراءات السفر في بداية العطلة المدرسية، ستقوم الاتحاد للطيران بنقل موقع إتمام إجراءات السفر للرحلات التالية صباح أيام الجمعة 14 ديسمبر، والأحد 16 ديسمبر، والجمعة 21 ديسمبر، والأحد 23 ديسمبر، والأحد 30 ديسمبر، والأربعاء 2 يناير، والجمعة 4 يناير، إلى مبنى المسافرين رقم 1، ويشمل ذلك:

· الرحلة رقم EY083 إلى روما (FCO) التي تغادر في تمام الساعة 8:45

· الرحلة رقم EY077 إلى أمستردام (AMS) التي تغادر في تمام الساعة 9:20

· الرحلة رقم EY535 إلى بيروت (BEY) التي تغادر في تمام الساعة 9:30

· الرحلة رقم EY297 إلى باكو (GYD) التي تغادر في تمام الساعة 10:10

· الرحلة رقم EY653 إلى القاهرة (CAI) التي تغادر في تمام الساعة 9:35

· الرحلة رقم EY647 إلى القاهرة (CAI) التي تغادر في تمام الساعة 10:50

تطبيق الاتحاد للطيران للهواتف المتحركة

عبر تطبيق الاتحاد للطيران للهواتف المتحركة، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر قبل 48 ساعة من موعد المغادرة وتنزيل البطاقة الإلكترونية للصعود إلى الطائرة لتقديمها عند تسليم الأمتعة وعند الصعود إلى الطائرة. يتوفر التطبيق مجاناً من متجر تطبيقات أبل ستور أو أندرويد بلاي ويتضمن العديد من الخصائص التي تشمل اختيار المقعد المفضل، والشراء المسبق لأوزان الأمتعة الإضافية، ومعلومات عن حالة الرحلة.

إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت

يمكن كذلك إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com. وللضيوف الذين يقومون بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لكن لا يمكنهم طباعة بطاقة الصعود في المنزل أو المكتب، تتوافر أجهزة الخدمة الذاتية في مباني المسافرين 1 و3 لطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل الذهاب إلى مكتب تسليم الأمتعة.

إتمام إجراءات السفر للعائلات

توفر الشركة منطقة مخصصة لإتمام "إجراءات السفر للعائلات" للضيوف المسافرين مع أطفال أو رضع بين الساعة 6 صباحاً والساعة 9 صباحاً في مبنى المسافرين رقم 3 بالمطار خلال الفترة من 14 ديسمبر إلى 4 يناير. كما سيتم تخصيص المزيد من موظفي الاتحاد للطيران بالموقع لتقديم المساعدة، إلى جانب توفير لوحات إرشادية إضافية وبوابة مخصصة بمنطقة الهجرة والجوازات لضمان تجربة سلسة للضيوف في المطار.

السفر الذكي

عند المرور عبر منطقة الهجرة والجوازات أثناء المغادرة أو عند العودة، تتوافر البوابات الإلكترونية للسفر الذكي في مطار أبوظبي الدولي للمواطنين الإماراتيين والمقيمين المسجلين. يمكن للضيوف مسح جوازات سفرهم ضوئياً وبطاقة الصعود الورقية أو الموجودة على الهاتف المتحرك عند البوابات الإلكترونية وسوف تستغرق إجراءات الهجرة ثوانٍ معدودة.

سياسة الأمتعة لدى الاتحاد للطيران

من أجل سلامة وراحة جميع الضيوف، تطبق الاتحاد للطيران سياسة صارمة على الأمتعة المصطحبة إلى المقصورة وهي 7 كيلوغرام لضيوف الدرجة السياحية و12 كيلوغرام لضيوف درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. ويلزم أن تكون الأمتعة المصطحبة إلى المقصورة ضمن الحدود القصوى التالية: الارتفاع 50 سم، العمق 25 سم، العرض 40 سم. وسوف يقوم الموظفون بفحص وزن أمتعة المقصورة عند إتمام إجراءات السفر قبل الصعود إلى الطائرة.

وقبل الذهاب إلى المطار، يُنصَح الضيوف بالتحقق من تذكرتهم الإلكترونية أو التحقق عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران لمعرفة سياسة الأمتعة الخاصة بسعر التذكرة المحددة، والوجهة، ودرجة السفر. كما يقدم تطبيق الاتحاد للطيران للهواتف المتحركة والموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران عدداً من الخيارات الإضافية لشراء وزن إضافي للأمتعة مسبقاً بأسعار خاصة قبل المغادرة.

خيارات السفر والشراء المسبق

يوفر موقع الاتحاد للطيران كذلك مجموعة من خيارات المقاعد والترقيات للشراء مسبقاً من أجل توفير راحة أكبر عند السفر أثناء موسم العطلات. تقدم "مقاعد الدرجة السياحية الرحبة" مساحة أكثر رحابةً للضيوف لمد القدمين بصورة أكثر راحة. كما يتوفر كذلك الخيار المبتكر "المقعد المجاور الشاغر" لمزيد من الراحة والخصوصية للضيوف.

وتتوفر كذلك الترقيات الفورية إلى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى للشراء بأسعار خاصة خلال إتمام إجراءات السفر للضيوف الذين يبحثون عن السفر بمستويات راحة إضافية.

تتوفر كذلك إمكانية الدخول إلى صالات درجة رجال الأعمال التابعة للاتحاد للطيران في المبنى 1 و3 في مطار أبوظبي الدولي للشراء من جانب ضيوف الدرجة السياحية عند صالة الانتظار قبل المغادرة. وللضيوف في درجة رجال الأعمال، يمكن كذلك شراء الدخول لصالة ومنتجع الدرجة الأولى لتجربة مستويات أكثر رقياً من الخدمة والضيافة قبل الصعود إلى الطائرة.