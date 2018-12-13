طبيب: "المشاية" خطر على الأطفال.. وتعيق تطور مهاراتهم الحركية

أكد الدكتور هيرمان جوزيف كال، طبيب أطفال، خطأ الاعتقاد الشائع بأن المشاية تساعد الطفل على تعلم المشي على نحو أسرع، مضيفاً أنها ربما تُعيق تطور المهارات الحركية لدى الطفل.
وبحسب ما ذكره موقع "بولد سكاي"، أضاف طبيب الأطفال الألماني أن المشاية ترفع أيضاً خطر تعرض الطفل لإصابات في الرأس عند السقوط من الدرج مثلاً، لأن سرعتها قد تصل إلى 10 كيلومتر.
ونصح الطبيب بتعليم الطفل المشي بشكل طبيعي ودون أي وسائل مساعدة.
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