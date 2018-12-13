"شارون": 1000 حالة تحرش بمجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت شارون نير، مستشارة شؤون المرأة الإسرائيلية، عن ارتفاع حالة التحرش الجنسي داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصل هذا العام إلى نحو ألف حالة في 2018.

وقالت "نير"، في بيان عنها خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، إنه تم الإبلاغ عن 993 حالة تحرش جنسي في عام 2018.

وأشار بيان من المكتب الإعلامي للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، إلى الزيادة في التقارير عن المضايقات التي تحصل داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يشكل هذا الرقم ارتفاعا مقارنة مع العام الماضي، والتي بلغ عدد حالات التحرش الجنسي داخل الجيش الإسرائيلي 893 حالة.

وتحدثت تقارير إعلامية سابقة عن مساع للجيش الإسرائيلي لمحاربة ازدياد حالات التحرش الجنسي في صفوفه، بعد توارد شكاوي عديدة من قبل المجندات الإسرائيليات داخل الجيش، المتضررات جنسيا.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يلزم كل إسرائيلي وإسرائيلية تبلغ من العمر 18 عاما بالخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

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