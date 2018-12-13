بالصور| "عودة الملكة".. ميريام فارس تحتفل بـ"كليب قومي" بعد غياب 8 أشهر

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعودتها للساحة الغنائية مجددًا بعد غياب دام عدة أشهر، وإطلاق أغنيتها الجديدة "قومي"، أمس.

ونشرت ميريام صورًا من الاحتفال، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها مع أصدقائها بشركة الإنتاج التي تمتلكها بحضور طفلها "جايدن"، وارتدى جميعهم "تي شيرت" موحد باللون الأسود، يحمل ظهره عبارة "عادت الملكة".

وحقق كليب "قومي" مشاهدات تجاوزت 646 ألفًا، خلال ساعات من نشره، وهو من كلمات وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، وإخراج شريف ترحيني.

ويعد هذا الظهور الأول لفارس بعد غياب دام ثمانية أشهر عن الساحة الفنية، لأسباب مرضية وسط تكتم شديد من عائلتها وإدارة أعمالها عن طبيعة مرضها، ونفت في منشور أطلقته سابقا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أن تكون مصابة بمرض السرطان.

​