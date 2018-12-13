بالفيديو| الراقصة آلا كوشنير تكشف عن تمرين "abs" سر رشاقتها

كشفت الراقصة آلا كوشنير، عن التمرينات السحرية لرشاقتها، موضحة أنها تمارسها بشكل منتظم، ما يعطيها مظهرا جذابا.

ونشرت كوشنير، فيديو لها عبر "إنستجرام"، فيديو خلال تمرين رياضي، مشيرة إلى أن الكثير من أصدقائها يسألونها عن سر رشاقتها، موضحة أن تمرين abs سحري ويمكنك القيام به في أي مكان وأي وقت فقط تحتاج إلى كرسي وتكراره لمدة دقيقتين واسترخاء 30 ثانية وإعادته في 3 مجموعات.

جدير بالذكر أن ألا كوشنير، راقصة أوكرانية اشتهرت بعد القبض عليها بسبب الرقص ببدلة غير ملائمة على أغنية "آه لو لعبت يا زهر".

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