خالد الجندي: الزواج العرفي حرام شرعا.. وأفتي أنه "زنا"

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفتيات من الوقوع في الزنا تحت مسمى "الزواج العرفي"، موضحًا أنه لا يوجد شيء يسمى "زواج عرفي"، بل يُسمى "زواج سري" وهو "حرام شرعًا".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "dmc": "الزواج العرفي حرام، وأنا بفتي أنه يعتبر زنا، واللي يقول عليا غلطان هو حر، ده اسمه زواج سري مش عرفي، متخلوش حد يضحك عليكم يا بنات مصر".

وتابع: "مش بعترف غير بالزواج الشرعي والرسمي اللي هو بختم مدور أزرق، مكتوب عليه وزارة العدل".

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