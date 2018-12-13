جينا سلطان: صممت فستان رانيا يوسف.. وهذه الإطلالات الأجمل في "القاهرة السينمائي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت مصممة الأزياء المصرية، جينا سلطان، على فستان الفنانة رانيا يوسف الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير، والذي أثار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة حقيقة إن كان للفستان بطانة كما تحدثت رانيا أم لا؟.

كما كشفت جينا لـ "فوشيا" خلال حضورها حفل عرض أزياء هاني البحيري لخريف وشتاء 2019، عن تفاصيل مجموعة أزيائها في 2019، وأفضل إطلالات الفنانات التي ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير.

التفاصيل عبر الفيديو التالي: