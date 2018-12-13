مادلين طبر: على شان خاطر "فوشيا" عملت شعري فوشيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة اللبنانية، مادين طبر، على الانتقادات التي وُجّهت لها من قبل الجمهور، بعد إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40 الذي أقيم مؤخرًا.

كما كشفت مادلين لـ "فوشيا" أثناء مشاركتها في حفل عرض أزياء المصمم هاني البحيري لخريف وشتاء 2019، عن أسماء فريق عملها الذي تعاونت معه في إطلالتها التي ظهرت بها في دفيليه البحيري، ووجهت رسالة بشأن جميع المصممين الشباب للوصول إلى العالمية.

وتطرقت الفنانة اللبنانية للحديث عن سبب اعتذارها عن فيلم "الهجام"، بالإضافة إلى حقيقة خلافاها مع الفنان تامر عبدالمنعم حول مسلسل "الضاهر".