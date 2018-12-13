أحدث صيحات أحمر الشفاه الرائجة لشتاء 2019

عندما نساير الموضة ونسير على نهجها لابد من أختيار ما يناسبنا منها لذا عليك أن تنتبهي لأهمية اختيار الألوان التي تليق بلون بشرتك وشخصيّتك مهما كانت الألوان الرائجة.

فإذا كان اللون الرائج جداً هذا الموسم لا يناسب لون بشرتك أو شخصيتك، نوصيك بعدم استعماله لأنه لن يضفي أية جاذبية على طلّتك، بل على العكس سيؤثر سلباً فيها.وفي حال وجود عيوب في شكل شفتيك، كأن تكون الشفتان رفيعتين ورقيقتين مثلاً، أو محاطتين بالتجاعيد والخطوط الرفيعة، يمكنك تصحيح هذه العيوب باستعمال قلم تحديد الشفاه، لا سيما أنه يحتلّ مكانة مهمة في تطبيق أحمر الشفاه هذا الشتاء.

اختاري القلم بلون حيادي أو مماثل للون أحمر الشفاه، وارسمي الشكل الذي تريدينه لشفتيك قبل ملئهما باللون المرغوب.

في النهار، اعتمدي إجمالاً الماكياج الناعم والحيادي للشفتين. وفي المساء، يمكنك اختيار الألوان الساطعة والجريئة، لا سيما إذا كنت مدعوة إلى سهرة أو حفل زفاف.

ألوان حيادية

اللون الوردي أو الحيادي، أي الشبيه نوعاً ما باللون الحقيقي للشفاه، رائج جداً هذا الشتاء، لا سيما أنه يتناسب مع صيحة الـ Nomakeup -makeup . بالفعل، يهدف هذا الماكياج إلى إبراز جمال المرأة بطريقة طبيعية جداً من دون إحداث أي تغيير في ملامحها.

قد يتم اللجوء إلى طبقات كثيرة من كريم الأساس وظلال العيون بألوان حيادية وترابية، لكن المهم اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي أو البيج أو الحيادي لإبقاء الطلّة ناعمة وحيادية.

لقد لاحظنا سيطرة هذا الماكياج خلال أسبوع الموضة في نيويورك وميلانو وباريس، بحيث تم التركيز على الطلّة الطبيعية والعفوية البعيدة من التكلف والجرأة.

ألوان داكنة

لا يزال أحمر الشفاه ذو اللون الأحمر القاني مسيطراً هذا الموسم. علماً أنه مناسب جداً لذوات البشرة السمراء. فهو يتماشى جيداً مع لون هذه البشرة ويبرز جمالها.

ويمكن القول إن الأحمر القاني هو اللون العالمي الكلاسيكي الذي يواكب الموضة دائماً ويبقى على لائحة مستحضرات التجميل، لا سيما أنه يناسب كل ألوان البشرة ويعكس الضوء لإشراق الوجه فيمنح المرأة إطلالة شابة. كما يمكنك هذا الشتاء اختيار أحمر الشفاه الأرجواني إذا أردت الحصول على إطلالة جريئة، أو ربما أحمر الشفاه المائل الى السواد إذا كنت جريئة بما فيه الكفاية.

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