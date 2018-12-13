تعرّفي إلى هلا العبدالله .. مدونة سعودية بأسلوب شبابي لافت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 07:35 مساءً - أصبح هنالك عدد كبير من مدونات الموضة والفاشينيستات في الوطن العربي، وكثيرات منهنّ نلنَ شهرة واسعة بسبب اطلالاتهنّ المبتكرة، والتنسيقات العصرية التي يعتمدنها، ومن ضمنهنّ السعودية هلا العبدالله التي تمتلك على حسابها الشخصي على انستقرام ما يقارب الـ 2 مليون متابع، وقد تميزت بأسلوبها الجريء والمتمرد في الموضة، والذي سنعرفكِ أكثر عليه اليوم من خلال هذه الأمثلة.



لوك كاجوال في البنطلون الأحمر اعتمدته هلا:



شاهدنا هلا مؤخرًا في اطلالة عصرية في باريس، اختارت فيها بنطلونًا من قماش الجلد اللميع باللون الأحمر، نسقت معه توب سوداء ذات طابع رياضي، وحذاء كاحل مزيّنًا بالربطات، واختارت مع اللوك معطفًا رماديًّا بتصميم شبابي.





هلا في اطلالة شبابية في الشورت:



في اطلالة أٌخرى اختارت هلا الشورت الجينز القصير، وقد نسقت معه تيشرت من القطن باللون الأبيض، وحذاءً رياضيًّا بتصميم مبتكر، مع ساق عالية وصلت أعلى حد الركبة باللون الأسود، وأكملت اللوك بشنطة يد كبيرة من الجلد باللون الأحمر من “جيفنشي” Givenchy.





اطلالة رسمية في التنورة والتوب القصيرة:



لإحدى المناسبات المسائية اختارت هلا تنورة ماكسي مزينة بالكسرات باللون البني، نسقت معه توب بقصة الكورسيه من دون أكمام باللون الأسود، وحذاءً بكعب عالٍ مزينًا برسومات الورود، وشنطة يد من الجلد الأسود، وزينت اللوك بمجوهرات ذهبية ناعمة.





فستان أسود ميدي بأسلوب هلا:



لإحدى المناسبات المسائية اختارت مدونة الموضة هلا، فستانًا أسود بتصميم كلاسيكي من دون أكمام، وبطول وصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي اختارته من “أكوازورا” Aquazzura وقد بدت عصرية وأنيقة في الوقت ذاته.





اطلالات بأسلوب لافت في الموضة تعتمده مدونة الموضة السعودية هلا، فما رأيكِ بأناقتها؟

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