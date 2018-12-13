أجمل مكياجات النجمات العربيات لعام 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 07:35 مساءً - خلال عام 2018، تألقت كثيرات من الفنانات العربيات بـ أساليب مكياج مفعمة بالأنوثة وتضج بالرقي والأناقة، والتي أتت تحاكي أحدث صيحات المكياج. وفي هذا المقال، سنقدم لك مجموعة من أجمل مكياجات الفنانات العربيات خلال عام 2018.



نادين نجيم

خطفت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نجيم الأنظار بإطلالاتها وجمالها خلال عام 2018، وفي إحداها بدت بغاية الجمال مع مكياج أبرز عينيها أكثر وسعاً وحجماً، من خلال تحديدهما بخط عريض من الـ أيلاينر، الذي امتد الى الحدود الخارجية للعين، وقد جاء مترافقاً مع الرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة، مع أحمر شفاه باللون البرتقالي الفاتح جداً.



مايا دياب

تعد النجمة مايا دياب إحدى أكثر الفنانات العربيات جرأة وتميزاً، إضافة الى أنها تواكب دائماً أحدث صيحات الموضة وأكثرها غرابة وجاذبية. وفي إحدى جلسات التصوير، ظهرت بمكياج أكثر من رائع، ارتكز على رسمة الـ أيلاينر المجنح والفرغ في الوسط بطريقة عين القطة، إضافة الى البلاش المشمشي وأحمر الشفاه الزهري المات.



ياسمين صبري

تتميز ياسمين صبري بإطلالاتها الراقية، وأساليب المكياج التي تعتمدها، والتي تجمع بين البساطة والرقي في آن. وقد ظهرت في إحدى المهرجانات لعام 2018 بمكياج رائع لفت الأنظار إليها. حيث اعتمدت فيه مكياج العيون السموكي الناعم وظلال العيون الخفيفة، إلا أنها في المقابل اعتمدت أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، فجاءت إطلالتها مفعمة بالأنوثة والجمال.



أحلام

خلال عام 2018، ظهرت الفنانة أحلام بالعديد من الإطلالات سواء عبر الشاشة أو مواقع التواصل الاجتماعي. وفي إحدى هذه الإطلالات، ظهرت أحلام بمكياج راق جداً ومشرق، اعتمدت فيه الكحل الأبيض، وظلال العيون الوردية الفاتحة، والـ أيلاينر المجنح، إضافة الى أحمر الشفاه النيود اللامع، وقد بدا مكياجها في غاية الأناقة والأنوثة.



رؤى الصبان

تتميز رؤى الصبان بملامحها الجميلة، وهي دائماً ما تلفت الأنظار بأساليب المكياج التي تعتمدها، والتي كان أجملها المكياج الزهري الذي اختارته في إحدى إطلالاتها خلال عام 2018، والذي ارتكز في شكل أساسي على لون البشرة الموحد والفاتح، الكحل الأسود، والرموش الاصطناعية الطويلة الكثيفة. إضافة الى أحمر الشفاه الفوشيا وأحمر الخدود الوردي. فجاء مكياجها متكاملاً ومفعماً بالأنوثة.

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