ماسك الملح ..انسجام واسترخاء وبشرة ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 07:35 مساءً - الملح له استخدامات هائلة في جمال البشرة والجسم، وهو أساسي في صالونات التجميل، إذ يمنح الجلد ملمسًا ناعمًا ووجهًا نضرًا، كما يساعد على استرخاء الجسم لأنه يزيل كل الطاقات السلبية الموجودة في الجسم، لهذا يفضّل أن تعتمديه ولكن باعتدال حتى لا تتأذى بشرتك بسبب الصوديوم الموجود بالملح.

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ماسكات للجسم من الملح خليط الملح وزيت الزيتون

- 3 ملاعق من الملح كبيرة

- ملعقة كبيرة من العسل

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون

حضّري حمامك الخاص، واملئيه بالبخار.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وابدأي بفرك بشرتك الرطبة بلطف بشكل كامل.

اتركي الخليط على بشرتك لـ 3 دقائق.

ثم اشطفي بشرتك بالماء جيدًا.

كرري هذا الماسك مرة كل أسبوعين لتقشير بشرتك والحصول على ملمس ناعم بتقشير الملح، والترطيب بزيت الزيتون والعسل.

خليط الملح وماء الورد

- 3 ملاعق كبيرة من الملح

- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

- 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد

اخلطي المكونات مع بعضها البعض بحمام مليء بالبخار، املئي حوض الاستحمام بالخليط.

انقعي جسدك بالخليط مع فرك جسمك بالملح لـ تقشير البشرة، ثم اشطفي وجهك بالماء.

كرري الخليط مرة كل أسبوع أو أسبوعين لكي تجددي خلايا بشرتك يوميًا.

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