قصات شعر بوي مدرج من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 07:35 مساءً - لمحبات الشعر القصير أسلوب معيّن لاعتماد قصات لإطلالة أكثر شبابية وعصرية. قصات شعر بوي مدرج هي القصات التي لا تبطل موضتها، وغالباً ما تعتمدها النجمات. "الخليج 365" اختارت لك مجموعة من خيارات قصات شعر بوي مدرج عصرية وجريئة من وحي أشهر النجمات لتمنحك مزيداً من الجاذبية وتبعدك عن الروتين وتتألقي بأسلوب مميّز وعملي.



قصات شعر قصير جداً

ولهذه القصات عدة طرق لتسريحته، اختاري منها ما يناسبك:

يمكنك من خلال هذه التسريحة عمل فوضى خلاّقة بحيث تبدين على طبيعتك، أشهر من اعتمد هذه القصة النجمة هالي بيري

كما يمكنك اعتماد الغرّة الجانبيّة الطويلة مع قصّة شعر قصيرة من الخلف، وذلك يشكل تناغماً بين شعرك القصير من الخلف والطويل من الامام. أكثر ما تناسب هذه القصة صاحبات الوجه الطويل والجبين العريض الذي يختبىء خلف غرّة جانبية طويلة، فتمنحك هذه الاطلالة الكثير من السحر والغموض في آن معاً، اشتهرت بهذه القصة النجمة سكارليت جوهانسون.



أما الاسلوب الثالث من قصات شعر بوي مدرج فهو اعتماد الشعر القصير مع غرّة قصيرة وخصلتين جانبيتين طويلتين.

قصات الشعر القصير البوي

تسريحة الشعر "البوي" القصيرة جداً، وهي خيار المرأة الجريئة جداً، مزيج من الأنوثة الطاغية مع قصّة ذكورية بامتياز. سبق ان اعتمدت هذه القصة نجمات من هوليوود كتشارليز ثيرون

قصات شعر بوي مدرج لاقت رواجاً واقبالاً من قبل العديد من نجمات هوليوود الجميلات، لما لا تكوني واحدة منهنّ وتتميزي بقصة شعرك القصير مع العام الجديد.

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