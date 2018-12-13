لصاحبة البشرة الفاتحة.. هذه ألوان الصبغات الأنسب لكِ

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 07:35 مساءً - للصبيّة صاحبة البشرة فاتحة اللون، يناسبها الكثير من ألوان الصبغة العصرية، والأنيقة، التي تمنحها اطلالة ساحرة هذا الصيف، فإذا كنتِ على وشك تغيير لون شعركِ، فإليكِ دليلكِ لـ صبغات الشعر الدارجة هذا العام، والتي تناسب لون بشرتكِ الفاتحة.
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العسلي المتدرج
درجات اللون العسلي تبدو جاذبة وطبيعيّة للصبية صاحبة البشرة الفاتحة، بخاصة إن كانت عيونها عسلية أو فاتحة، فهو يُبرز جمال عيونها الفاتحة، ويمنحها شكلًا مشرقًا.
يمكنكِ اعتماد درجات العسلي المتدرجة، بين العسلي الداكن عند فروة الرأس والفاتح في الأطراف، إذا أردتِ الحصول على اطلالة عصرية، أما إن كنتِ ممّن يمِلنَ للطبيعى أكثر، فالعسلي الطبيعي هو الأنسب لطلبك.
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درجة البلاتينيوم
درجات البلاتينوم سواء كان الرمادي أو الأشقر، من الصبغات التي ظهرت بشكل كبير في السنوات الاخيرة، واعتمدتها كثير من مشاهير العالم، مثل المغنية اللبنانية مايا دياب، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
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درجة الشوكولاتة باللبن
اعتمدتها النجمة العالمية سكارلت جوهانسن في حفل كان 2018 بدرجة شعر قاتمة، ولكنها لاءمت بشرتها الفاتحة البيضاء، مع وجهها الطويل، وقصة البوي فريند.
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درجة اللون النحاسي
إذا أردتِ الحصول على اطلالة مختلفة، وكأنكِ فتاة قادمة من الأساطير، فاللون النحاسي هو عنوانك، بخاصة مع لمسة هايلايتر بسيطة، إذا كان شعركِ طويلًا وكثيفًا.
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درجة الأشقر الطبيعي
من الدرجات التي لا تبطل موضتها أبدًا للصبية صاحبة البشرة البيضاء، فكلما أردتِ الحصول على اطلالة بسيطة غير مبالغ بها، فالأشقر الطبيعي هو دليلكِ لعمل ذلك.
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