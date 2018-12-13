لصاحبة البشرة الفاتحة.. هذه ألوان الصبغات الأنسب لكِ

العسلي المتدرج درجات اللون العسلي تبدو جاذبة وطبيعيّة للصبية صاحبة البشرة الفاتحة، بخاصة إن كانت عيونها عسلية أو فاتحة، فهو يُبرز جمال عيونها الفاتحة، ويمنحها شكلًا مشرقًا.



يمكنكِ اعتماد درجات العسلي المتدرجة، بين العسلي الداكن عند فروة الرأس والفاتح في الأطراف، إذا أردتِ الحصول على اطلالة عصرية، أما إن كنتِ ممّن يمِلنَ للطبيعى أكثر، فالعسلي الطبيعي هو الأنسب لطلبك.

درجة البلاتينيوم درجات البلاتينوم سواء كان الرمادي أو الأشقر، من الصبغات التي ظهرت بشكل كبير في السنوات الاخيرة، واعتمدتها كثير من مشاهير العالم، مثل المغنية اللبنانية مايا دياب، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.



درجة الشوكولاتة باللبن اعتمدتها النجمة العالمية سكارلت جوهانسن في حفل كان 2018 بدرجة شعر قاتمة، ولكنها لاءمت بشرتها الفاتحة البيضاء، مع وجهها الطويل، وقصة البوي فريند.

درجة اللون النحاسي إذا أردتِ الحصول على اطلالة مختلفة، وكأنكِ فتاة قادمة من الأساطير، فاللون النحاسي هو عنوانك، بخاصة مع لمسة هايلايتر بسيطة، إذا كان شعركِ طويلًا وكثيفًا.