مناكير لرأس السنة 2019... أفكار مميزة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 07:35 مساءً - لا شك أن الأظافر الأنيقة والمناكير المميز جزء لا يتجزأ من أناقة المرأة وجمال إطلالتها. وبما أن موعد سهرة نهاية السنة قد اقترب كثيراً، فلا شك أنك تبحثين عن أفكار مميزة وموديلات مناكير جديدة تشد الانتباه إليك. لذلك، جمعنا لك في هذا المقال، أجمل موديلات مناكير لسهرة نهاية العام، لتختاري منها ما يعجبك.



أظافر خلية النحل

تعد أظافر خلية النحل من أحدث موديلات الأظافر وأكثرها تميزاً وأناقة، فلا تترددي في اعتمادها خلال احتفالات نهاية العام، لا سيما أنها ستضفي على طلتك لمسة عصرية ومميزة.



الفرنش الفرنسي مع لمسة زهرية براقة

إن كنت من محبات الفرنش الفرنسي، وإنما تبحثين عن أفكار متجددة وخارجة عن المألوف، فلا تترددي في اعتماد الفرنش الفرنسي التقليدي، مع لمسة من المناكير الزهري البراق، وذلك بشكل عامودي يغطي النصف الأول من كل ظفر.



الأظافر الخضراء والذهبية الكروم البراقة

إذا كنت ترغبين في اعتماد موديل الأظافر هذا، فأنت تكونين قد جمعت بين أحدث صيحات الأظافر: الكروم والغليتر. فالأظافر الخضراء والذهبية الكروم البراقة ستجعل أظافرك قبلة الأنظار في حفلة نهاية العام.



الأظافر الوردية المزينة بنقشة الفهد

تحتل نقشة الفهد الصدارة في اتجاهات الموضة لهذا الموسم، وهي تنطبق أيضاً على الأظافر، لذلك لا تترددي في اعتماد الأظافر الوردية الناعمة المزينة بنقشة جلد الفهد، لا سيما إذا كنت تمتلكين أسلوباً كلاسيكياً.



الأظافر المرصّعة بالنجوم

تميل المرأة خلال حفلة نهاية العام الى كل ما هو جديد ومميز، لذلك اخرجي هذه السنة عن المألوف واجعلي أظافرك متلألئة كالنجوم، من خلال طلي أظافرك بالمناكير الأزرق الداكن، وتزيينها بالنجوم والمجرات بواسطة المناكير الأبيض.



الأظافر البراقة

إن موديل الأظافر هذا هو في منتهى الأنوثة والفخامة والجمال، وهو خيار مثالي لـ سهرة رأس السنة، بحيث سيضفي على طلتك لمسة براقة تلفت الأنظار إليك. انطلاقاً من ذلك، كوني السباقة في اعتماد الأظافر البراقة في حفلة نهاية العام.

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