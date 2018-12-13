كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - التحالف يعلن إصدار 198 تصريح مساعدات للحديدة في 72 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن إصدار 198 تصريحا خلال 72 ساعة لقوافل وسفن وطائرات متجهة إلى الحديدة.

وفي التفاصيل، أصدر التحالف 14 تصريحاً بحرياً، و24 تصريحاً جوياً، و8 تصاريح برية، و152 تصريحاً لحماية القوافل.

وتحمل السفن المصرح لها والمتوجهة لميناء الحديدة والصليف مشتقات نفطية ومواد غذائية. وأكد التحالف أن "ميليشيات الحوثي تؤثر على الحياة المعيشية للشعب اليمني بتعمدها تأخير دخول السفن لميناء الحديدة والصليف".