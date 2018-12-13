كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - تنمية سيناء تتصدر اهتمامات "جميعة الصناع المصريون" فى 2019

أعلنت جمعية "الصناع المصريون" عن خطتها الرئيسية فى عام 2019 المقبل، والتى تتصدرها مساندة الدولة فى "تنمية شبه جزيرة سيناء" وخاصة بعد قيام القوات المسلحة المصرية بالقضاء التام على البؤر الإرهابية وتجفيف منابعه وتمهيد الطريق أمام كافة المستثمرين فى مختلف القطاعات للبدأ فى إقامة مشروعات صناعية تنموية لتعمير سيناء وعودة الحياة إليها بقوة.

جاء ذلك خلال انعقاد المكتب التنفيذى الأخير للجمعية، والذى تمحور حول الدور الإيجابى للجمعية فى المساهمة فى تنمية سيناء خاصة مع الجهور الحكومية الكبيرة فى الإهتمام بالمناطق الصناعية وتسويق الأراضى بها، علاوة على الطرق الرئيسية والأنفاق الجارى العمل بها، والمقرر افتتاحها بداية العام المقبل.

وأكد الدكتور وليد هلال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى بيان له، اليوم، الخميس ، بأن تحركات أعضاء الجمعية فى مختلف مناحى الصناعة ستركز خلال المرحلة المقبلة على دعم خطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات، مشيرا بأن إقامة المشروعات التنموية فى سيناء خلال الفترة المقبلة، يقع على عانق رجال الصناعة المخلصين باعتبارهم شركاء رئيسيين فى عملية التنمية والتعمير، وخلق فرص العمل لأبناء سيناء.

وأوضح هلال، بأن سيناء بها كافة المقومات التى تؤهل لنجاح صناعات كثيرة ورئيسية بها، نظرا لتوافر مقومات النشاط الصناعي بها من تنوع في الموارد الطبيعية والمواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات الي جانب شبكة قوية من الطرق والموانئ القريبة من مراكز التصنيع وخاصة بعد افتتاح أنفاق قناة السويس الجديدة.

وتمتلك شبه جزيرة سيناء حاليا عدة مناطق صناعية جاهرة للعمل، هم منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، والمنطقة الصناعية ببئر العبد، والمنطقة الحرفية للصناعات الصغيرة بالمساعيد فى شمال سيناء، إلى جانب المنطقة الصناعية بأبو زنيمة فى جنوب سيناء.

وتعتبر "جمعية الصناع المصريون" هى أحد أبرز جمعيات المستثمرين فى مصر، تضم مئات الأعضاء من رجال الصناعة وأعضاء المجالس التصديرية المنتشرين فى كافة المناطق الصناعية فى انحاء الجمهورية، وتستهدف تعظيم دور المستثمر الصناعى المصرى لخدمة الإقتصاد الوطنى، وبما ينعكس إيجابا علي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالى خلال الفترة القادمة.