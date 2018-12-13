كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - معلمة تعاقب طفلين بغلق فميهما بشريط لاصق - فيديو

تم إيقاف معلمة عن العمل بعد أن رصدت الكاميرات محاولتها لغلق فم طفلين صغيرين بشريط لاصق.

ذكرت التقارير أن عمر الطفلين وهما صبي وفتاة أربعة أعوام وفي عامهما الأول في حضانة في جورجاون في شمال الهند.

ويمكن رؤية المعلمة وهي تنهض من مكانها وتتحدث مع الطفل قبل أن تغلق فمه بالشريط اللاصق، ثم سارت حول الطاولة وفعلت الشيء نفسه مع الطفلة، التي حاولت نزع الشريط.

تم تحميل اللقطات عبر الإنترنت، ما أدى إلى غضب عارم وسط المستخدمين، وقدم والدا الطفلين شكوى لإدارة المدرسة.

وقال مدير المدرسة إنه بناءً على شكوى من أولياء أمور الطلاب، تم اتخاذ إجراءات صارمة وإيقاف المعلمة عن العمل.

في حين أوضحت المعلمة أن الطفلين يتسببان في إزعاج الصف بأكمله، وادعت أن الطفلين كانا يستخدمان ألفاظا غير لائقة في بعض الأحيان.