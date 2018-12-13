كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 05:49 مساءً - طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة

بين الحين والآخر تصابين بالملل من الأنواع المعتادة للشوربة، وهو ما يشجعك على البحث فى طرق مختلفة وجديدة لطهى طبق الشوربة ووجوده على مائدتك فى أهم الوجبات، ولأن المشروم يحتوى على قيمة غذائية عالية تساهم فى تدفئة الجسم وتناسب فصل الشتاء، فتعرفى على طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة بحسب ما تقدم الشيف المقادير نصف كيلو مشروم متوسط الحجم قطعة زبدة حبهان جوزة الطيب بهارات دجاج كوبان كبيران ماء دافئ بصلة مفرومة ناعم زعتر كريمة لبانى كوب حليب ملح فلفل فى إناء مناسب ضعى ملعقة من الزبدة على نار هادئة انتظرى حتى تسيح أضيفى الزعتر أضيفى البصل الفمروم أضيفى الملح والفلفل أضيفى المشروم مع التقليب جيدًا أضيفى كوب كبير ماء دافئ حضرى الكريمة فى غناء آخر أضيفى كوب الحليب أضيفى الكريمة مع الملح بعد مرور 10 دقائق أضيفى الكريمة على المشروم أضيفى الحبهان وابشرى قليل من جوزة الطيب اتركيها على النار لمدة 20 دقيقة قدميها لأسرتك بجانب أشهى الأكلات.

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